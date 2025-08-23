Morreu, nesta sexta-feira, o pianista Miguel Proença, aos 86 anos, no Hospital São Vicente, no Rio de Janeiro. Reconhecido internacionalmente, o Proença contribuiu para o prestígio da música erudita brasileira em outros países. A morte foi confirmada pelo cantor Márcio Gomes, amigo próximo do pianista. A causa da morte não foi divulgada.\n"Sua carreira foi brilhante como pianista clássico, mas amava a música popular", escreveu Gomes, nas redes sociais.\nNascido em Quaraí, no Rio Grande do Sul, Proença começou a aprender piano ainda na infância. Estudou o instrumento em Hamburgo e Hannover, na Alemanha. Quando voltou ao Brasil, foi morar no Rio de Janeiro, onde dirigiu a Sala Cecília Meireles, a Escola de Música Villa-Lobos e foi secretário municipal de Cultura entre 1983 e 1988.\nWanessa Camargo se pronuncia após rumores de agressão de Dado Dolabella