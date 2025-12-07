Martin Parr, fotógrafo que se tornou célebre por lançar um olhar mordaz e bem-humorado sobre a rotina inglesa, morreu neste sábado (6), aos 73 anos. A morte foi confirmada pela fundação que leva o seu nome e é responsável por preservar o legado do artista, que tratava um câncer desde 2021.\nParr se tornou conhecido por voltar as lentes para atividades prosaicas no Reino Unido, capturando banhistas em piscinas, atividades em clubes, festas de vilarejos e cafés da manhã, com cores vivas e um olhar bem-humorado.\nMorre uma das pessoas com Síndrome de Down mais velhas do país\nMorre ex-senador José Bonifácio aos 74 anos\nEm 1986, lançou o livro "The Last Resort: Photographs of New Brighton", obra que ajudou a renovar a fotografia documental inglesa, injetando cores vivas em um gênero acostumado até ali com registros em preto e branco.