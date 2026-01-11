Morreu, neste sábado, o dramaturgo, produtor e diretor Manoel Carlos, no Rio de Janeiro, aos 92 anos. Autor de novelas como "Por Amor", "História de Amor", "Mulheres Apaixonadas" e "Páginas da Vida", ele foi um dos nomes mais importantes da teledramaturgia nacional na Globo, emissora onde se destacou a partir dos anos 1980, explorando nas tramas a vida da burguesia carioca, sobretudo no Leblon.\nA morte foi confirmada nas redes sociais da produtora Boa Palavra, responsável pelo legado do escritor. O velório será restrito à família e amigos íntimos.\nA causa da morte não foi divulgada, mas Maneco -como era conhecido- lidava com a doença de Parkinson há mais de uma década. Ele enfrentava pioras no seu quadro nos últimos anos, com agravamento motor e cognitivo.\nMorre Brigitte Bardot, lenda do cinema francês e 'sex symbol' absoluto de uma era