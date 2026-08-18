Morreu de causas naturais, aos 98 anos, a atriz Laura Cardoso, uma das grandes damas da dramaturgia brasileira. A informação foi confirmada na madrugada desta terça-feira (18), pelas redes sociais da artista, onde ela mantinha contato com os fãs.\nNossa grande estrela se despediu de nós", escreveu Fernado Faria, bisneto da atriz, que administra a página no Instagram. "Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso."\nAssim, chega ao fim uma trajetória monumental de mais de oito décadas dedicadas à dramaturgia, numa carreira que começou na rádio e no teatro e que, eventualmente, foi uma das responsáveis por fundar e estruturar os alicerces da televisão brasileira.\nFilha de ex-camponeses da região portuguesa de Trás-os-Montes, Laurinda de Jesus Cardoso nasceu na capi tal paulista em 13 de setembro de 1927 e morou, durante a infância, num cortiço no Bixiga, na região central de São Paulo.