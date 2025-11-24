O cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff, um dos nomes mais influentes da história do reggae, morreu aos 81 anos, segundo comunicado publicado nesta segunda-feira (24) em sua conta oficial no Instagram.\nA nota, assinada pela esposa, Latifa, informa que o artista "cruzou para o outro lado após uma convulsão seguida de pneumonia". No texto, ela agradece familiares, amigos, artistas, colegas de trabalho e fãs que acompanharam a trajetória do músico.\nDua Lipa encerra passagem pelo Brasil encantada com samba, futebol e energia dos fãs\nAna Castela se afasta de polêmica entre amiga e Virginia Fonseca\n"Seu apoio foi sua força ao longo de toda a carreira. Ele apreciava profundamente cada fã", escreveu. Latifa também mencionou o trabalho do Dr. Couceyro e da equipe médica que cuidou do cantor durante o período crítico.