Guto Graça Mello, diretor e produtor musical, morreu hoje, aos 78 anos, no Rio de Janeiro.\nA causa da morte não foi divulgada. Ele deixa a esposa, a atriz Sylvia Massari, duas filhas e dois enteados.\nGuto Graça Mello produziu mais de 500 discos, entre eles discos de Rita Lee e Roberto Carlos. Também criou a trilha sonora do Fantástico e outras músicas que marcaram a história da TV brasileira.\nFilho dos atores Stella e Octávio Graça Mello, ele cresceu cercado por rádio e televisão e trocou a arquitetura pela música. Depois de trancar o curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), passou a estudar violão e se inscreveu na escola de música ProArte.\nAção do MP cobra Estado por demora em consultas e exames no Hospital Regional de Araguaína\nQuase 400 candidatos aprovados no concurso da saúde de Palmas aguardam convocação e MPE cobra andamento