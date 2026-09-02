Morreu na noite desta terça-feira (1º), aos 83 anos, o ator e diretor Gracindo Júnior, conhecido por papéis em novelas como "O Casarão", "Dona Beija" e "O Salvador da Pátria". A morte foi confirmada pelo amigo Leonardo Brício, também ator e diretor.\nEle morreu em casa, no Rio de Janeiro, ao lado dos filhos e da mulher. A causa da morte não foi informada.\n"Ontem, um pouco antes das 22h, meu amigo amado deu seu último suspiro, e quis Deus que eu estivesse ao lado dos seus filhos de sangue e de sua esposa nesse exato momento. Amigo, só posso te dizer que você foi e será sempre muito amado", escreveu ele nas redes sociais.\n"Foram muitos encontros, caminhadas, almoços, e muito carinho e admiração. Veio daí 'Rei Davi' e você foi meu rei Saul. Depois nos encontrávamos com o pretexto de fazermos um projeto de teatro e você queria que eu dirigisse. Enfim, não rolou, mas os encontros pra isso rendiam tardes inesquecíveis para mim que ficarão guardados. Obrigado, amigo", continuou Brício.