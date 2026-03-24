Morreu, nesta segunda-feira (23), o ator Gerson Brenner, que fez novelas como "Rainha da Sucata" e "Deus nos Acuda", sucesso da Globo nos anos 1980 e 1990. Ele tinha, 66 anos e, desde os 38, enfrentava as sequelas de um tiro que levou na cabeça, durante um assalto, em agosto de 1998, quando estava no ar como o fazendeiro Jorginho de "Corpo Dourado".\nA informação foi confirmada à reportagem pela sua mulher, Marta Brenner, com quem estava casado desde 2014. Ele deixa ainda as filhas, Vitória Brenner, de 25 anos - do relacionamento com a bailarina Denize Taccto, que estava grávida da menina na época do acidente -, e Anna Luisa Haas Oliveira, de 31 anos- da ex-modelo Ana Cristina Hass.\nO ator viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro quando foi baleado enquanto trocava os pneus de seu carro no acesso 60 da rodovia Ayrton Senna, ligação com via Dutra.