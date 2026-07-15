Morreu a escritora e última filha da poetisa Cora Coralina, Vicência Bretas Tahan, aos 97 anos, na terça-feira (14). A informação foi confirmada pelo Museu Casa de Cora Coralina, que lamentou a morte e destacou a importância de Vicência na preservação da memória e do legado de sua mãe.\nVicência nasceu em 24 de setembro de 1928 e era a filha caçula de Cora Coralina. Além de preservar o legado da mãe, também atuou como escritora e biógrafa, publicando o livro Cora Coragem, Cora Poesia, lançado originalmente em 1989.\nVicência deixa os filhos Rubio, Célia, Ana Maria e Carlos Magno, além de netos, familiares e amigos. Nas redes sociais, o museu ressaltou que a partida dela marca o encerramento de um capítulo da história da família de Cora Coralina.\nEm nota, o governador Daniel Vilela lamentou a morte da escritora e afirmou que Vicência teve papel fundamental na preservação da memória e do legado de Cora Coralina. O governador também prestou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores da escritora (leia a nota na íntegra no final da matéria).