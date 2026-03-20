Chuck Norris, um dos maiores astros de ação de Hollywood, morreu aos 86 anos. A informação foi divulgada pela família do ator nesta sexta-feira (20). A causa da morte não foi divulgada. "Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amorosos, um irmão incrível, e o coração da nossa família", publicou o perfil do artista.\nDe acordo com a equipe, Chuck Norris viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Através do seu trabalho, disciplina e bondade, ele inspirou milhões em todo o mundo e deixou um impacto duradouro em tantas vidas.\nChuck Norris virou referência com os memes que ironizavam sua suposta invencibilidade. Entre os filmes de sua carreira estão “O Voo do Dragão” (1972), ao lado de Bruce Lee, e “Braddock: O Super Comando” (1984). Também viveu o Texas Ranger Cordell Walker na série da CBS Walker, Texas Ranger, exibida na década de 1990 e o filme Os Mercenários 2, lançado em 2012. Ele deixa cinco filhos.