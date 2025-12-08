O cantor Mauri, irmão da dupla Chitãozinho e Xororó, morreu neste domingo (08), em um acidente. Ele fazia parte da dupla Mauri e Maurício.\nA informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de Chitãozinho e Xororó. "É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Mauri Lima, irmão de Chitãozinho e Xororó, em um trágico acidente ocorrido na tarde deste domingo, 06 de dezembro".\nConfira o horóscopo desta segunda-feira, 8 de dezembro de 2025\n'Antes eu queria dar, agora eu quero receber', diz Deborah Secco sobre 'Bruna Surfistinha 2'\nA nota informa ainda que as informações sobre o acidente estão sendo apuradas. "O fato é muito recente e as informações ainda estão sendo apuradas e consolidadas, mas informamos que Maurício está fisicamente bem e sendo assistido. A família agradece o carinho e o entendimento de todos em se reservarem neste momento de profunda dor."