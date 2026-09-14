Bob Mackie, um dos nomes mais reconhecidos da moda e do figurino em Hollywood, morreu nesta segunda-feira (14), aos 87 anos. O estilista ficou famoso por criar roupas exuberantes e personalizadas para grandes estrelas da música, da televisão e do cinema, entre elas Cher, Madonna, Elton John, Diana Ross, Judy Garland e Liza Minnelli.\nA informação foi confirmada por Joe McFate, colaborador de Mackie há várias décadas. O designer estava hospitalizado em Palm Springs, na Califórnia. A causa da morte não foi informada.\nCom um estilo marcado pelo excesso, pelas cores e pelo brilho, Mackie recebeu o apelido de “sultão das lantejoulas”. Seu trabalho ajudou a definir a imagem de diversos artistas ao longo de décadas, especialmente em produções televisivas.\nA relação profissional com Cher foi uma das mais importantes de sua trajetória. Os dois se conheceram na década de 1970, período em que a cantora comandava um programa de variedades na CBS. Mackie também teve uma parceria de destaque com Carol Burnett e criou diversos figurinos para o programa “The Carol Burnett Show”.