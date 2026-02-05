O dublador Ricardo Schnetzer morreu nesta quarta-feira (4) aos 72 anos.\nO QUE ACONTECEU\nA notícia foi divulgada por seu sobrinho, o também dublador Victor Vaz. "Tio, obrigado por me acompanhar nessa jornada desde a minha adolescência. O senhor me ensinou o valor da palavra ÉTICA e a defendê-la com unhas e dentes", escreveu.\nUm post compartilhado por Victor Vaz (@victorvazreal)\nLaudos, mensagens falsas e contradições levaram às prisões de filhas e marido suspeitos de matar mulher em Peixe\nGeneral morre afogado no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia\nRicardo Schnetzer havia sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA). Trata-se de uma doença degenerativa que ataca os neurônios motores.\nEm janeiro, seu sobrinho abriu uma vaquinha online para bancar o tratamento. A campanha tinha a meta de R$ 200 mil e arrecadou cerca de R$ 119 mil. O valor foi utilizado para despesas como plano de saúde, cuidadoras e medicamentos.