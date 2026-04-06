Morreu na noite deste domingo (5), aos 67 anos, o compositor Alvin L, após sofrer uma parada cardíaca. Ele ficou conhecido por fazer canções para artistas como Marina Lima, entre elas, "Não Sei Dançar", um dos grandes sucessos da cantora.\nA morte foi confirmada pela própria cantora nas redes sociais. "Único. Era um dos nossos. Daqueles que não existem mais", escreveu Lima no X. Para ela, Alvin L escreveu também "Stromboli" e "Deve Ser Assim".\nArnaldo José Lima Santos será velado nesta segunda-feira (6) no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, a partir de meio-dia. A cremação do corpo acontece às 15h.\nAlvin L foi um dos mais importantes compositores dos anos 1980 e 1990. Transitou entre a MPB, o pop e o rock com canções gravadas por outros grandes artistas além de Marina Lima.\nSegundo o Ecad, plataforma que distribui direitos autorais de músicas no Brasil, Alvin L tem 246 obras musicais e 60 gravações cadastradas no seu banco de dados.