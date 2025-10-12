Morreu neste sábado (11), a atriz Diane Keaton, aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada. As informações foram confirmadas pela revista People com um porta-voz da família.\nNome consagrado de Hollywood, Keaton venceu o Oscar de melhor atriz em 1978 por sua atuação em "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa", de Woody Allen.\nA artista despontou na Broadway em 1969, protagonizando "Play It Again, Sam", uma comédia de sucesso com Allen, com quem se envolveu romanticamente durante a temporada.\nA atriz despertou a atenção da meca do cinema ao interpretar Kay Adams, a namorada que mais tarde se casaria com o mafioso Michael Corleone, papel de Al Pacino, em "O Poderoso Chefão", de 1972, e "O Poderoso Chefão: Parte 2", de 1974, ambos dirigidos por Francis Ford Coppola.