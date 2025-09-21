O modelo e apresentador João Paulo Mantovani, o JP Mantovani, 46, morreu no inicio da madrugada desde domingo (21), em um acidente de moto na marginal Pinheiros, na região de Cidade Jardim, zona oeste.\nSegundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares que atenderam a ocorrência constataram que a vítima fatal estava em uma motocicleta, quando colidiu com um caminhão de limpeza, que realizava serviços na via —o apresentador teria sido atropelado pelo veículo pesado. O resgate foi acionado, mas a morte foi constatada no local.\nO motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que resultou negativo, diz a pasta da segurança.\nPrefeitura de Jaú decreta luto após morte de pai, mãe e quatro filhos em acidente na BR-153\nBombeiro de 25 anos morre após acidente em rodovia no Tocantins