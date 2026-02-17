A Mocidade Alegre é a grande campeã do desfile das escolas de samba de São Paulo de 2026.\nA agremiação homenageou Léa Garcia (1933-2023), atriz da televisão, do teatro e do cinema brasileiros.\nGaviões da Fiel, escola ligada à principal torcida do Corinthians, fico em segundo lugar. A agremiação levou para a avenida uma reflexão sobre heranças culturais transmitidas ao longo do tempo e sua importância na construção do futuro.\nVeja os horários, onde assistir e a ordem dos desfiles no carnaval Rio 2026 nesta quarta (17)\nVirginia mostra nervosismo antes de estreia no carnaval: 'Grande dia'\nComo Pedro Sampaio fez de 'Jetski' o hit do Carnaval com Melody\nEm 2025, Rosas de Ouro foi a vencedora do carnaval de São Paulo, seguida por Acadêmicos do Tatuapé e Gaviões da Fiel.\nCampeã em 2025, Rosas de Ouro é rebaixada