Um vídeo que mostra o resultado de um cruzamento inesperado entre um husky siberiano e uma dachshund, raça conhecida popularmente como "salsicha", alcançou 3 milhões de visualizações no TikTok. Nas imagens, o tutor, o autônomo Wesson Araújo, de 28 anos, mostra os sete filhotinhos que nasceram.\nEm entrevista ao g1, o goiano de Montividiu, no sudoeste de Goiás, contou que o cruzamento não foi proposital. O macho, chamado Apolo, e a fêmea, chamada Sol, convivem juntos desde pequenos e acabaram cruzando. Todos os filhotes, três fêmeas e quatro machos, vingaram, foram doados e estão bem.\nEu gastei muito para fazer o parto. Fiz todo o procedimento que precisava", relatou o tutor.\nOs cachorrinhos nasceram em maio de 2025. Outro vídeo do perfil do TikTok do tutor que mostra o resultado do cruzamento tem 1,2 milhão de visualizações.