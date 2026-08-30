RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Eleita Miss Brasil Supranational 2026, a modelo capixaba Lara Marina está internada no Hospital das Clínicas de Vitória, no Espírito Santo. Ela foi hospitalizada dias após perder o título por ter revelado em um vídeo que está grávida.Segundo nota divulgada nas redes sociais, o quadro de saúde da modelo é considerado estável. "Lara está bem e o bebê permanece saudável. Por orientação médica, ela deverá continuar hospitalizada e em acompanhamento contínuo, priorizando sua segurança e a do bebê ao longo da gestação".Também em comunicado oficial, este divulgado na quarta-feira (26), o Concurso Nacional de Beleza (CNB), responsável pela franquia brasileira do Miss Supranational, informou que a decisão de destroná-la ocorreu por "descumprimento de cláusulas contratuais", sem detalhar quais pontos do acordo teriam sido violados.Ou seja, a relação entre a gravidez e a perda do título foi apresentada pela própria modelo em seu pronunciamento, e não pela organização nacional.O concurso ainda afirmou que ela não perde sua colocação no mundial e que sua conquista permanece válida nos registros do Miss Supranational. A mudança diz respeito ao título nacional e às funções ligadas à faixa brasileira.Segundo Lara, a descoberta da gravidez aconteceu após seu retorno ao Espírito Santo, no início de agosto. Ela afirmou que não sabia da gestação durante sua participação no mundial.O Miss Supranational flexibilizou recentemente parte de suas regras e passou a aceitar mulheres divorciadas e mães -mas não grávidas e casadas.Com a saída, a faixa passa para a catarinense Camilly Ceccon, representante de Costa Verde e Mar (SC) e vice-campeã do concurso brasileiro. Ela assume oficialmente o título de Miss Brasil Supranational 2026 e deverá ser coroada nos próximos dias.