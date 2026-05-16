Éder Militão se pronunciou após ter o nome envolvido na polêmica em torno do término entre Virginia Fonseca e Vinicius Junior. O zagueiro do Real Madrid negou qualquer participação no caso e afirmou estar "assustado" com a repercussão.\nA confusão começou após rumores de que Vini Jr. teria convidado influenciadoras brasileiras para passarem alguns dias em Madri enquanto ainda namorava Virginia. Durante a repercussão, a equipe do atacante afirmou que as mulheres teriam sido convidadas por amigos do jogador e também por pessoas ligadas a Militão, o que fez o nome do defensor entrar na polêmica.\nNas redes sociais, Militão rebateu as acusações e pediu para ser desvinculado da situação. "Todas as informações atribuídas a mim são falsas e não possuem qualquer comprovação", escreveu.\nVirginia Fonseca anuncia fim de namoro com Vini Jr.