Miley Cyrus chamou atenção nas redes sociais nesta segunda-feira (31) ao publicar uma imagem acompanhada apenas do nome "MILEY" e retirar o sobrenome Cyrus tanto da legenda quanto da biografia de seu perfil no Instagram.\nA mudança veio acompanhada de outro detalhe que deixou os fãs atentos: a artista revelou o que aparenta ser a capa de seu próximo trabalho musical. Embora ainda não tenha confirmado oficialmente o lançamento do álbum, a movimentação indica que a cantora está preparando uma nova fase da carreira.\nAos 33 anos, Miley trabalha naquele que deve ser seu décimo álbum de estúdio. O projeto será o primeiro da artista pela Atlantic Records, depois de sua saída da Columbia Records, da Sony Music, gravadora responsável pelo lançamento de "Something Beautiful", seu trabalho mais recente.