Milena venceu a 13ª Prova do Anjo do BBB 26 (Globo) e está no Top 6.\nComo o Anjo é autoimune, Milena não pode ser indicada ou votada no 15º Paredão. Com a vitória, também garantiu sua vaga no Top 6 da edição.\nA prova envolveu a emoção de todos os participantes. Sem ver, cada um tocou em um item de valor sentimental e tentou identificá-lo.\nConfira o horóscopo desta sexta-feira, 10 de abril de 2026\n'Globo Repórter' mostra como os fãs transformaram a cultura e a indústria de entretenimento\nVencedor da prova do anjo receberá presente especial do BBB 26\nEles precisavam apertar o botão e enfiar os braços em mangas para tocar no objeto pessoal. Ao término do cronômetro de um minuto, precisavam levar uma bolinha até o outro lado de uma mesa de pebolim sem deixar cair. Caso caísse, tinham que recomeçar a prova. Vencia quem fizesse no menor tempo.