A eliminação de Samira Sagr do BBB 26 (Globo) foi um baque para Milena Moreira, pessoa mais próxima da gaúcha dentro da casa. A mineira passou a quarta-feira (8) deitada na cama, admirando uma imagem da loira e lamentando sua ausência.\nMomentos antes de se despedir de vez da amiga, Milena pediu para ficar com a foto que Samira ganhou em uma ação de patrocinador para comemorar a Páscoa. Na imagem, a atendente de bar está com sua irmã e seu cachorro, Lindolfo.\nAinda na noite de terça-feira, enquanto Ana Paula Renault e Juliano Floss conversavam no quarto do líder, a recreadora infantil chorou, conversando com o retrato e afirmando que a sister a "abandonou" na casa. "Idiota! Pra que cê foi sair?", chorou, deitada na cama em que Samira costumava dormir.\nNo dia seguinte, Milena se recusou a sair da cama e continuou chorando pela amiga. Ela encontrou um fio de cabelo da gaúcha e, delicadamente, o amarrou na moldura da foto, que terminou posicionada ao lado dos retratos da mãe e da irmã da mineira.