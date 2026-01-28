O cantor Juliano, da dupla sertaneja Henrique & Juliano, contou que seu pai serviu de inspiração para se tornar também piloto de avião, após investir R$ 80 milhões em um jato particular. Segundo o sertanejo, a convivência nos primeiros voos despertou a curiosidade sobre como a aeronave funcionava e, entre a carreira musical, tirava um tempo para aprender a pilotar.\nPelas redes sociais, Juliano compartilhou uma publicação contando como a sua paixão por aeronaves começou. Ele pilotou sozinho pela primeira vez ainda em 2008, em aeronaves dos modelos Seneca 2 e Skylane. Ainda conforme o cantor, em 2010, ele foi para Uberlândia (MG), onde aproveitou para iniciar o curso de aeroclube.\nAinda quando criança, a profissão do meu pai despertou um sonho em mim, o de me tornar piloto de avião. Logo nos primeiros voos ao lado dele, me bateu a curiosidade de saber o que cada botão fazia, para que exatamente serviam aqueles manetes, qual era a função dos pedais, onde virava o avião, onde subia e descia. Eram tantas perguntas que ele decidiu me ensinar tudo o que sabia do zero, da teoria à prática. Em 2008, papai me proporcionou uma das melhores experiências que já vivi, o primeiro voo solo”, contou.