Serra da Cangalha tem uma das maiores crateras do Brasil (Reprodução/Prefeitura de Campos Lindos)\nEm Campos Lindos, no norte do Tocantins, uma formação geológica impressiona pelo tamanho e pela origem. Conhecida como Serra da Cangalha, a estrutura foi criada há cerca de 300 milhões de anos pela explosão de um meteorito e hoje é considerada a quarta maior cratera de impacto do Brasil.\nCom 13,7 quilômetros de diâmetro, a cratera guarda marcas de um dos eventos mais impressionantes da história geológica da região. O meteorito responsável pela formação tinha aproximadamente 20 mil toneladas e, segundo estudos, sequer chegou a atingir o solo.\nAinda assim, a energia liberada durante a explosão foi suficiente para deformar as rochas da Bacia Sedimentar do Parnaíba e moldar a paisagem que pode ser vista até hoje.