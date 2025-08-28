-Menino que viralizou com cachorra (1.3305240)\nAntes de andar na garupa de bicicleta com óculos Juliet e roupinhas, a "Mel do grau" vivia na rua, sem um lar. Até que, em um dia de chuva, João Lucas Araújo, de 9 anos, a encontrou e lhe deu abrigo. A parceria da dupla que viralizou nas redes sociais nasceu da solidariedade e carinho.\nEm um dos vídeos, o menino conta como resgatou a cachorrinha.\nEstava uma chuva muito forte e eu estava em casa. Aí ela passou lá em casa correndo, fiquei com dó dela, chamei e ela veio. Coloquei nome nela, coloquei uma caminha ao lado da minha. Dei comida e nunca mais ela foi embora de casa. Essa é a cachorrinha que eu mais amo. Todo lugar que eu vou, ela vai atrás. Ela nunca me abandona e eu não abandono ela", disse João Lucas.\nMel foi resgatada há um ano e, desde então, faz parte da família Araújo. Juntos, a cachorrinha e João, gravam vídeos, se divertem e comemoram. Nesta terça-feira (26), Dia Mundial do Cão, João aproveitou para celebrar a data ao lado da Mel, com direito a bolo feito de ração e petisco.