-DENÚNCIA (1.3446810)\nUm menino de 5 anos divertiu a web após denunciar ter sido empurrado pelo tio e fazer um policial militar descobrir que o “suspeito” também é uma criança da mesma idade. A “denúncia” foi feita ao policial Guilherme Toledo, que trabalhava em um projeto social em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. O PM publicou um vídeo sobre o momento espontâneo, que viralizou nas redes sociais (assista acima).\nÔ, gente, recebi essa denúncia aqui hoje, denúncia seríssima: um tio fazendo isso com uma criança dessa!”, brincou o policial.\nA situação aconteceu no último sábado (15), mas o vídeo foi compartilhado na segunda-feira (17). Sem perder o ritmo da encenação, Gabriel Carvalho confirmou o episódio e gesticulou para demonstrar como tudo aconteceu: “Aí ele me empurrou assim, ó, quando eu fui correr”, contou.