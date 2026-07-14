-isaac_adam_gusttavo.mp4 (1.3432891)\nO jargão popular diz que "promessa é dívida", e Isaac Adam Ferreira, de 11 anos, que é fã do cantor Gusttavo Lima, de 36, não esqueceu uma promessa feita pelo seu ídolo ainda em 2022. De acordo com o menino, o cantor que ele acompanhava desde pequeno tinha prometido cantar uma música com ele. Sem timidez, o garoto cobrou um compromisso antigo do artista e, de quebra, deixou o "Embaixador" de queixo caído ao soltar a voz. No registro, que rapidamente acumulou milhares de visualizações e compartilhamentos, o menino pergunta a Gusttavo se ele se recorda dele e, com a espontaneidade típica da infância, mostra que tem boa memória e muita determinação.\nNa gravação feita em um bar em Goiânia, o garoto recebe aplausos do próprio ídolo e da plateia que estava presenciando o momento. Ao POPULAR, Isaac Adam contou que começou a cantar com 2 anos e que admira muito o cantor. Ele destacou também que está muito feliz com a oportunidade, e que apesar de na hora ter ficado nervoso, foi uma "sensação muito boa".