-Menina diz que é prima falecida (1.3444501)\nUma menina de 3 anos e 7 meses chama atenção nas redes sociais depois de aparecer em um vídeo dizendo que uma foto antiga mostra ela própria (veja vídeo acima). A imagem, segundo a mãe, Loyse Araújo, é da prima Larissa Vanille, que morreu aos 16 anos, em 2012, após um acidente de moto em Custódia, no interior de Pernambuco.\nO vídeo ganhou repercussão depois que Loyse, estudante de Medicina Veterinária, voltou a deixá-lo público nas redes sociais. A gravação, porém, tem alguns anos. Maria Isis tinha 1 ano quando a mãe registrou a cena, em Palmas, onde a família mantém raízes. Atualmente, mãe e filha moram em Pernambuco.\nSegundo Loyse, ela nunca havia mostrado uma foto de Larissa à filha. As duas estavam deitadas e a mãe passava imagens antigas em um tablet quando a foto da prima apareceu. Maria Isis, então, apontou para a imagem e disse que era ela. Loyse pegou o celular e começou a gravar.