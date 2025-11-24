Luiza Bonfim Bacelar de Abreu Adrian, de 9 anos (Divulgação/Agência Vogue)\nA estudante Luiza Bonfim Bacelar de Abreu Adrian, de 9 anos, surpreendeu a mãe ao chegar da escola com um pedido: queria gravar um vídeo para incentivar as pessoas a não aceitarem bullying ou preconceitos. Cursando o terceiro ano do ensino fundamental, Luiza já demonstra uma consciência sobre igualdade e respeito considerada à frente de seu tempo.\nAo abordar temas como bullying, preconceito e liberdade, a estudante incentiva outras meninas. "Vai ser feliz, mulher! Deixa aquele povo velho chato reclamar do seu cabelo. Inclusive, você vai falar assim, ó: eu amo meu cabelo", afirmou.\nLuiza relatou ao JTo sobre as experiências que a motivaram a gravar o vídeo.\nEu já sofri bullying na escola. E eu acho que toda pessoa que é negra, que tem o cabelo preto, deve ser feliz e não ser magoada pelas outras pessoas que acham que são as melhores. Elas têm que ter mais respeito com a gente", disse a estudante.