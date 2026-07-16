O médico Thiago de Moura Arruda, de 31 anos, foi homenageado por crianças após anunciar sua saída da Unidade de Saúde da Família do povoado Lagoa do Romão, em Peixe, região sul do estado. Ele atendeu a comunidade por quatro anos e foi homenageado por crianças com cartazes durante despedida.\nUm vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais e viralizou. O profissional anunciou a saída em abril e atualmente trabalha na Unidade Básica de Saúde Aeroporto, região urbana de Peixe.\nCom alguns pacientes mantenho contato por mensagens. Outros encontro nos eventos do município ou até mesmo em idas ao mercado e à farmácia. Alguns vêm encher meu coração de amor aqui no consultório novo. Em todos os casos, sinto renovar em mim o sentimento de pertencimento e retribuição”, afirmou.\nNoivo surpreende convidados ao chegar de canoa para o casamento em Formoso do Araguaia