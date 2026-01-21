Depois de um intervalo de 12 anos, Daniel de Oliveira está de volta às novelas, e a sensação que descreve é a de um reencontro - não apenas com o público, mas com um modo de fazer televisão. O ator reconhece ter sentido falta da rotina intensa de estudar e gravar cenas. “Alguns gostam, outros acham desgastante, mas eu amo fazer novela. De verdade. Estava com saudade”, afirma.\nEm Coração Acelerado, da Globo, ele interpreta Alaorzinho, empresário do universo sertanejo, casado com Zilá (Leandra Leal). “Ele é meio machista e perdeu a noiva por ciúmes, por sentimento de posse”, diz ele, garantindo que Janete (Letícia Spiller) “era o grande amor da vida dele”. “Mas ele acaba se casando com a ex-cunhada. Com a volta de Janete à cidade, essa paixão reacende -e aí é novela, né?”, resume, aos risos.\nDaniel lembra que sua última novela exibida na TV aberta foi O Rebu, em que interpretou Bruno Ferraz, um ambicioso profissional de TI, espião e alpinista social que morre logo no primeiro capítulo, dando início à trama de investigação. Depois disso, vieram trabalhos pontuais, séries, cinema e projetos fechados, como Guerreiros do Sol, produção longa, mas fora do formato tradicional diário.