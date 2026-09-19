SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Poliana Rocha, 49, esposa do cantor Leonardo, 63, celebrou nas redes sociais os 21 dias em que ele está sem consumir álcool e disse estar orgulhosa das mudanças que percebeu no marido.\n"21 dias sem beber e eu estou muito feliz por você! Ver você passando por isso de frente, ficando mais leve, mais jovem, mais saudável, me enche de orgulho. Eu sempre quis o melhor pra você! Te amo!", escreveu Poliana.\nA declaração foi acompanhada de uma foto recente do sertanejo publicada nos stories. Na mensagem, Poliana destacou principalmente a disposição e a aparência que, segundo ela, mudaram ao longo das últimas semanas. A publicação veio em tom de comemoração pelo período sem bebidas alcoólicas.\nDemi Lovato publica álbum de fotos no Brasil e se declara: 'Amo meus fãs. Amo brigadeiro'