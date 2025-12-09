MC Guimê, 32, e sua noiva, Fernanda Stroschein, 28, anunciaram na noite de hoje o nascimento de sua primeira filha, Yarin.\nO casal fez uma publicação conjunta em suas redes sociais, mostrando a filha recém-nascida, mas escondendo seu rosto. "Hoje anunciamos a chegada da nossa promessa! O amor nunca foi tão real. Seja bem-vinda, filha, te amamos mais que tudo".\nAs fotos mostram ainda os pés e as mãos da criança, Fernanda após o parto e Guimê ao seu lado. Nos comentários, o casal recebeu mensagens e felicitações.\nConfira o horóscopo desta terça-feira, 9 de dezembro de 2025\nSou gay, diz Whindersson Nunes, que afirma ter repensado sua sexualidade\nEm uma das fotos, a criança usa um gorro com seu nome: Yarin.\nMC Guimê e Fernanda tornaram a relação pública em março de 2024. O casal anunciou a gravidez em maio.