Maya Hawke, a Robin de "Stranger Things", se casou no último sábado (14) com o músico Christian Lee Hutson.
A cerimônia aconteceu ao ar livre em Nova York e reuniu integrantes do elenco da série, além dos pais famosos da atriz, Uma Thurman e Ethan Hawke.
A atriz, de 27 anos, e o cantor, de 35, escolheram o dia de São Valentim, dia dos namorados nos EUA, para oficializar a união. Eles estão juntos desde 2023, mas são amigos há anos e já fizeram parcerias na música.
Artistas do elenco da série, como Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton e Joe Keery participaram do casório.