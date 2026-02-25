Maxiane Rodrigues é a sexta eliminada do BBB 26 (Globo), com 63,21% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (24). Milena Moreira (36,11%) e Chaiany Andrade (0,68%) disputaram a berlinda com a sister.\nO apresentador anunciou para o público que esta foi a maior votação por pessoa da história. "Nunca tivemos tantos votos únicos no BBB. Pela primeira vez, passamos dos três milhões de CPF", divulgou.\nMaxiane tem 32 anos, é natural de Nazaré da Mata, mas vive em Carpina, ambas em Pernambuco. É professora de história e influenciadora digital. Nas redes, fala sobre beleza, moda, estilo de vida saudável e da rotina como mãe.\nDurante o discurso de eliminação, Tadeu Schmidt pontuou que, independente do resultado, o programa perderia uma forte dupla feminina. Chaiany tem a parceria de Gabriela, Milena firmou com Ana Paula e Maxiane encontrou um ombro amigo em Marciele.