Na noite desta quinta-feira (29), a influenciadora digital Maxiane Rodrigues foi coroada como a terceira líder do BBB 26 (Globo). Ela se tornou a primeira mulher e primeira pipoca a vencer a liderança da temporada.\nMaxiane venceu Breno Corã, Marcelo Alves e Marciele Albuquerque na fase final da competição pela coroa. Ela escolheu os três colegas, Samira Sagr, Sarah Andrade, Jordana Morais e Solange Couto para compor o seu VIP.\nA primeira fase da prova foi feita em grupos de quatro pessoas e os jogadores precisaram concluir um desafio de revezamento, percorrendo um circuito com portas. Cada pessoa da equipe foi posicionada em um ponto do trajeto, de acordo com os números nos seus coletes.\nO primeiro jogador precisava acionar um botão para disparar o cronômetro e iniciar a prova. A pessoa pegava um bastão, ficava diante de duas portas e escolhia uma para seguir. A sorte decidia o próximo passo: um caminho rápido ou um trajeto com obstáculos.