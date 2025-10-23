"Mauricio de Sousa: O Filme" tem uma estrutura simples, com erros e acertos, e a inegável vocação para servir de homenagem ao pai da "Turma da Mônica". Escolhendo a opção de contar a vida do quadrinista de sua infância até o lançamento do primeiro gibi da menina dentuça, destaca uma história familiar e descarta a construção posterior de um império de HQ e animação.\nAntes de tudo, é preciso ressaltar que colocar um filho de Mauricio para interpretá-lo na tela é uma boa sacada. Não que Mauro Sousa tenha muito mais a oferecer do que a semelhança fisionômica com o pai e muita entrega no papel, mas a carreira de Mauricio é absurdamente enredada com a vida familiar.\nQue ele criou a Mônica observando a filha em casa é fato conhecido. Mas o filme ressalta como outros personagens, num grupo que tem Magali, Cascão e tantos outros, são inspirados em parentes ou amiguinhos das crianças da família Sousa.