Matheus e Kauan vieram a público na madrugada desta segunda-feira (15) para esclarecer rumores sobre uma possível separação da dupla musicial.\nPor meio de uma publicação nas redes, os irmãos afirmaram que seguem juntos. Além disso, eles afirmaram que o anúncio feito anteriormente se referia à gravação do próximo audiovisual, intitulado Astral. "A gente nunca se separou. Só entrou numa nova temporada! Dia 18, São Paulo. Novo audiovisual 'Astral'", escreveram na legenda, acompanhada de um vídeo em que aparecem cantando em estúdio.\nA manifestação trouxe alívio para os fãs, que estavam preocupados. "Coração chega dá uma acalmada"; disse uma. "Vocês são obrigados a pagar meu tratamento psiquiátrico", brincou outra. "Não brinquem mais assim, não! Meu coração não aguenta", disse um terceiro.\nBaterista de 9 anos impressiona durante show de Aline Barros no Natal do Bem; vídeo