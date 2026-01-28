Matheus Moreira é o segundo eliminado do BBB 26 (Globo), com 79,48% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (27). Leandro Rocha (15,55%) e Brigido Neto (4,97%) disputaram a berlinda com o brother.\nMatheus tem 25 anos e é ex-jogador de futebol e professor de boxe. Do grupo Pipoca, ele disputou uma vaga no reality na casa de vidro da região Sul. Não foi eleito pelo público, mas teve uma segunda chance no desafio do Quarto Branco, onde ficou por seis dias.\nDurante sua estadia no programa, arrumou uma rivalidade com Ana Paula Renault e acusou a veterana de se aproximar das minorias da casa por interesse. Ele irritou colegas e internautas com falas polêmicas e foi denunciado ao Ministério Público por homofobia.\nMatheus recebeu 81,33% dos votos únicos, ante 13% de Lenadro e 5,67% de Brigido. Já no voto da torcida, o eliminado recebeu 75,16% dos votos, enquanto Lenadro foi votado por 21,51% do público e Brigido por 3,33%.