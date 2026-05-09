O cantor Matheus, da dupla com Kauan, falou pela primeira vez após o fim do casamento dele com Paula Aires. Nas redes sociais, ele publicou um vídeo em que menciona uma conversa com a esposa e disse que não estava conseguindo conviver com a própria consciência.\n"Eu tive fases da minha vida onde, realmente, eu errei muito, eu caí em tentações, eu não soube distinguir em alguns momentos o que era certo, o que era errado", contou.\nNo vídeo, o cantor relembrou os desafios que é viver na estrada e a necessidade que é estar blindado o tempo inteiro por Deus. Ele ainda destacou que sempre foi uma pessoa de muita fé, mas estava afastado de Deus e vivendo um momento extremamente complicado na vida profissional.\nMatheus explicou que essa fase começou há um tempo e ele fez questão de deixar claro para a esposa os erros que ele cometeu, dos quais ele não se orgulha.