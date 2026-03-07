O humorista Marquito, 65, foi transferido de hospital a pedido da família e segue internado.\nMarquito foi transferido do Hospital Nipo-Brasileiro ao Hospital Beneficência Portuguesa. A mudança foi um pedido da família para que Marquito ficasse mais próximo do médico que acompanha o assistente de palco.\nEm nota, o Hospital Nipo-Brasileiro afirma que a transferência foi "planejada" e "seguiu todos os protocolos de segurança clínica". Marquito segue em estado estável.\nO acidente\nNo dia 26 de fevereiro, o integrante do Programa do Ratinho (SBT) sofreu um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta na Vila Gustavo, zona norte de São Paulo, próximo à sua residência. Ele perdeu o controle do veículo e caiu na via.\nCom o impacto, o humorista teve ferimentos no rosto e fraturou uma costela. Marquito foi socorrido por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Nipo-Brasileiro.