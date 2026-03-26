O humorista Marco Antonio Ricciardelli, popular por suas participações no Programa do Ratinho, mais conhecido como Marquito, passou por uma nova cirurgia nesta quarta-feira (25).
Marquito está internado desde o final de fevereiro, por conta de um grave acidente de moto que sofreu em São Paulo.
Segundo a mulher do artista, Milva Maia, o procedimento foi realizado para tratar uma fratura na clavícula. Após a cirurgia, Marquito foi encaminhado para a UTI.
Artista é sobrinho de Raul Gil e ex-vereador de São Paulo.
O quadro clínico do humorista ainda envolve lesões em duas vértebras da coluna, a C5 e C6, além de fraturas em uma costela e na clavícula. No entanto, a equipe médica realça uma evolução positiva do artista desde uma cirurgia feita em 19 de março, para a fixação da coluna cervical.