O Rock in Rio chega à capital fluminense neste fim de semana, mas para quem vai continuar em São Paulo também é possível aproveitar atrações que fazem parte do lineup do festival.\nBrisotti\nA festa Ressaca Rooftech destaca o tech house (subgênero da música eletrônica que mistura techno e house music) com o DJ e produtor brasileiro na programação.\nArena Épico - av. Aricanduva, 12.011, Vila Califórnia, região leste. Sáb. (5), das 22h às 12h. Ingr.: R$ 115 em Zig.Tickets\nDemi Lovato\nA americana desembarca na capital paulista com a turnê "It's Not That Deep", que divulga o álbum homônimo. Entre as 11 faixas do disco estão "Fast", "Here All Night" e "Ghost". As apresentações têm poucos ingressos disponíveis.\nSuhai Music Hall - av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, região sul. Ter. (15) e qua. (16). Ingr.: a partir de R$ 2.525 (pacote VIP da pista) em Ticketmaster