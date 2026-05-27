Marjorie Estiano, 44 anos, nunca desejou ser mãe. Em entrevista recente, a atriz revelou que a decisão de não ter filhos está relacionada à convivência difícil com a matriarca da família, Marilene Dias. “Nunca pensei em ter filhos. Acho que talvez por ter esse ambiente mais bélico com a minha mãe, eu falei: ‘Não quero ter filhos, isso não é bom, isso não é legal’”, contou.\nSegundo a atriz, a relação entre as duas foi marcada por tensões durante anos. Marjorie chegou a passar um período sem falar com a mãe e que só conseguiu revisitar essa experiência após iniciar terapia. “A análise é um processo de autorreflexão e autoconhecimento. Você precisa se conhecer para conseguir viver em sociedade, no seu lugar potente de comunicação e entendimento”, disse ao podcast Isso Não é Uma Sessão de Análise, apresentado por Vera Iaconelli.