O ator Mário Gomes teve a casa assaltada na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro.
Mário e o filho, João Pallma, publicaram na madrugada de hoje que a casa havia sido invadida. "Invadiram a casa dos meus pais e levaram tudo", escreveu João, por volta de 2h. "Acabaram de assaltar a minha casa e fizeram toda a minha família de refém. Divulguem", publicou Mário, por volta de 4h.
A Polícia Militar foi acionada. "Na sexta-feira (05/12), segundo o comando do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), policiais militares foram acionados para uma ocorrência de roubo a residência, na Estrada Sorimã, na Barra da Tijuca", diz nota enviada a Splash. A Polícia Civil informou que ainda não houve registro da ocorrência na delegacia da área.