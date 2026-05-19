A cantora Marina Sena apresenta em Goiânia no dia 26 de junho a turnê Coisas Naturais Ao Vivo no Copa Experience, evento realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Uma das turnês mais comentadas da música brasileira atualmente, o show reúne elementos cênicos, visuais e sonoros que ampliam a proposta artística do terceiro álbum da carreira da artista mineira.Em Coisas Naturais Ao Vivo, Marina Sena aprofunda uma sonoridade que mistura pop, MPB, reggae, música eletrônica e ritmos brasileiros contemporâneos, criando um trabalho que reforça sua identidade artística e amplia sua conexão com diferentes públicos. O disco alcançou destaque nas plataformas digitais e figurou entre as maiores estreias globais da semana no Spotify, consolidando ainda mais o alcance nacional e internacional da cantora.A turnê foi concebida como uma extensão direta do universo do álbum e aposta em uma apresentação mais orgânica, intensa e próxima do público. Com direção de Vito Soares, Marcelo Jarosz e Fernanda Fiuza, o espetáculo revela bastidores, incorpora câmeras no palco e transforma o show em uma experiência quase cinematográfica, aproximando plateia e artista em tempo real. A proposta visual busca justamente expor a construção da performance sem esconder processos, movimentos ou emoções.Outro destaque da turnê é a presença de um único dançarino em cena, figura que surge como parte central da narrativa construída durante o show. Além das canções de Coisas Naturais Ao Vivo, o repertório deve reunir sucessos que marcaram diferentes momentos da trajetória da cantora, incluindo músicas que ajudaram a consolidar seu nome entre os principais artistas da nova geração da música brasileira. Os ingressos começam a ser vendidos a partir desta quinta-feira (21). SERVIÇOShow: Marina Sena – Tour Coisas Naturais Ao VivoData: 26 de junho de 2026Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer / GO-020, km 0, saída para Bela Vista Mais informações: @copaexperiencebrIngressos: a partir do dia 21 de maio