Uma imagem registrada pelo Google Street View em 2011 emocionou fãs de Marília Mendonça. O registro mostra a cantora ainda adolescente, sentada em frente ao bar que sua mãe, Dona Ruth, mantinha em Goiânia, muito antes de a artista se tornar a "rainha da sofrência". O local ficava na Rua Jaguaribe, no Jardim Atlântico, e era conhecido como Cantinho da Viola
Em entrevista ao O POPULAR, Dona Ruth, mãe da cantora, relembrou com carinho o período em que mantinha o local.
Esse é o Cantinho da Viola, meu bar. Vendi faz muitos anos. Quando ela cantava, enchia o bar", relembra.
Na foto, é possível ver Marília vestida com o uniforme do Colégio Estadual José Alves de Assis, no Jardim Luz. Ao lado dela, aparece o irmão, João Gustavo, e, ao fundo, Dona Ruth, em pé, cuidando do estabelecimento.