Mariah Carey, 56, conquistou uma nova vitória na Justiça dos Estados Unidos no processo envolvendo o hit "I Want for Christmas Is You". De acordo com o TMZ, a cantora será indenizada após ter sido acusada de plágio.\nMariah Carey receberá US$ 92.303,20 depois que os compositores Andy Stone e Troy Powers, integrantes da banda Vince Vance & The Valiants, a acusaram de copiar uma música lançada por eles em 1989. A dupla pedia uma indenização de cerca de US$ 20 milhões, mas a ação foi arquivada pela Justiça em março deste ano.\nEm uma nova decisão, o juiz concluiu que a acusação não tinha fundamento legal e determinou o pagamento de reparação à cantora. Stone e Powers alegavam semelhanças na letra, na melodia e no conceito geral das duas canções. Segundo eles, após a música da banda entrar nas paradas da Billboard, em 1993, Mariah Carey teria se apropriado da obra.