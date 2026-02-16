Marcelo Alves, Samira Sagr e Solange Couto se enfrentam no quinto paredão do BBB 26 (Globo). A berlinda foi formada neste domingo (15), e um dos brothers será eliminado na próxima terça-feira (17).\nA formação de paredão começou na sexta-feira (13), quando, durante o Bloco do Paredão, Alberto Cowboy, Breno Corã e Solange não conseguiram chegar a um consenso para enviar uma pessoa à berlinda e os três acabaram emparedados.\nA dinâmica ainda retirou o direito ao voto do veterano, que ainda está cumprindo o castigo do monstro dessa semana, e imunizou Milena.\nRecorde de expulsões no BBB 26 espelha o clima de polarização do Brasil hoje\nEdilson Capetinha é expulso do BBB 26 por agressão\nApós expulsão no BBB 26, Sol Vega é cercada por fãs na Sapucaí\nNa noite de domingo, a anja Gabriela imunizou Chaiany, reafirmando a aliança entre as duas, que começou dentro do Quarto Branco.